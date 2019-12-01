Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско: «Зенит» заслуживает попадания в число 16 лучших команд Европы

Тедеско: «Зенит» заслуживает попадания в число 16 лучших команд Европы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Думаю, в первом тайме мы не сыграли хорошо. Нам не хватало смелости. Присутствовала нервозность. Владели мячом, хотели сыграть накоротке, но чувствовалась эта нервозность. Пропустили гол.

Во втором тайме мы играли лучше. Конечно, повлияло и то, что соперник потерял удалённого игрока. Но мы контролировали игру и сразу после перерыва. Мы доминировали, но не создали много моментов. Не хватало передач, ребята почему-то старались навешивать, хотя знали, что у «Зенита» много высоких игроков. Думаю, мы заслужили поражение.

«Зенит» играл лучше и заслужил победу сегодня. В первом тайме хозяева владели инициативой и мячом. У нас же не очень хорошо получалось прессинговать. Много теряли мяч. Во втором тайме мы могли сравнять счёт, но не получилось. Сегодня мы увидели, почему «Зенит» претендует на попадание в 16 лучших команд Европы. Считаю, «Зенит» заслуживает этого, — передаёт слова Тедеско корреспондент „Чемпионата“ Анатолий Романов.

Калиниченко: «Спартак» проиграл «Зениту» по делу, ни одного момента
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019