Мингс хлёстким ударом в касание забил в ворота «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 1 декабря, в Манчестере на «Олд Траффорд» проходил матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу».

Гости вышли вперёд уже в самом начале встречи. На 10-й минуте хавбек бирмингемцев Джек Грилиш получил мяч на углу штрафной и закрутил его в дальнюю «девятку». Хозяева сумели отыграться лишь в самой концовке первой половины встречи. Маркус Рашфорд пробил головой после навеса, мяч попал в штангу и отскочил в спину голкипера бирмингемцев Тома Хитона. После этого мяч срикошетил в ворота.

На 64-й минуте хозяева вышли вперёд. После стандарта защитник «Юнайтед» Виктор Линделёф точно пробил головой с острого угла. Но уже в следующей атаке «Астон Вилла» отыгралась после углового. Защитник гостей Тайрон Мингс задержался перед вратарской и с близкого расстояния расстрелял ворота Давида де Хеа.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Счёт в итоге больше не изменился. «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15 очками занимает 15-е место.

Ранее сегодня уже состоялись два матча 14-го тура. «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1), а «Арсенал» не смог в гостях обыграть «Норвич» (2:2).