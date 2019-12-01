Тедеско: почему вы спрашиваете, соответствует ли Кутепов уровню «Спартака»?

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру защитника московского клуба Ильи Кутепова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Почему вы спрашиваете, соответствует ли Кутепов уровню «Спартака»? Кутепов – игрок сборной России. Он играл на чемпионате мира, и при этом неплохо. Он умный игрок и умный человек, владеющий иностранным языком. У Ильи хорошая техника, он мощный и хорошо играет головой. Дзюбе он что-то проиграл, но это тоже отличный игрок. Кутепов не единственный, кто проигрывает борьбу Дзюбе. Я заменил его из-за жёлтой карточки», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».