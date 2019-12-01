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Тедеско: не видел, что произошло между Джано и Мельгарехо

Тедеско: не видел, что произошло между Джано и Мельгарехо
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отказался комментировал эпизод с конфликтом между полузащитниками команды Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе в концовке матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Я не видел этого момента во время игры. Посмотрю на повторе, что было, и исходя из этого примем меры», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

В одном из эпизодов игроки начали выражать друг другу претензии, после этого они сблизились и боднули друг друга головами.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги Кутепова. «Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют с «Ростовом». Матч состоится в воскресенье, 8 декабря, в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Мельгарехо и Ананидзе повздорили в концовке матча с «Зенитом»
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