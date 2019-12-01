Кечинов: уже не знаю, кому доверять. Все спорные моменты судья останавливал

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).
«Счёт на табло — значит всё по делу. В первом тайме «Зенит» имел преимущество, и всё вылилось в забитый гол. Были хорошие подходы и неплохие моменты. Во втором тайме «Спартак» начал лучше играть. Да, было удаление у «Зенита», инициатива перешла к «Спартаку», но что-то серьёзное петербуржцы не дали показать. Был момент у Понсе, на этом всё. Когда команда вдесятером, соперник должен агрессивнее играть в атаке. Стопроцентных моментов у «Спартака» не было. Бакаев сегодня терялся. Он же уже лидером стал, думал, что за собой всех потянет, но не получилось.
Сегодня и система VAR работала, но я уже не знаю, кому доверять. Все спорные моменты судья останавливал.
Рано говорить, что «Зенит» чемпион, но по игре и по составу он лидер. Если сами петербуржцы не разбазарят преимущество, то станут чемпионами», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
- 1 декабря 2019
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