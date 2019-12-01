Видео: болельщиков «Спартака» не выпускают со стадиона в Питере

Болельщиков московского «Спартака» не выпускают со стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге после окончания матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

Большое количество фанатов московского клуба в данный момент находится в подтрибунных помещениях.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».



«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.