Тедеско — о судействе: если так будет продолжаться, какой смысл играть в футбол?

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

«Мы плохо играли в первом тайме. Что касается гола, я не могу сказать, был он или его не было. Во втором тайме изменили схему игры, стало намного лучше получаться, больше работали с мячом, больше прессинговали, создавали численное преимущество на флангах. Тем не менее у нас не было много голевых моментов. А пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?» — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ».