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«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А

«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Болонье» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа. Ему ассистировали Алессандро Ло Чичеро и Антонио Санторо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте автором забитого мяча стал Фернандо Льоренте. На 58-й минуте болонский клуб сравнял счёт, отличился Андреас Ольсен. Победу «Болонье» принёс Никола Сансоне, который забил на 80-й минуте с передачи Блерима Джемаили.

«Болонья», набрав 16 очков, поднялась на 12-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (20) — на 7-м месте.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Удинезе». Матч состоится 7 декабря.

Италия - Серия А. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Льоренте – 41'   1:1 Ольсен – 58'   1:2 Сансоне – 80'
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