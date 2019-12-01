«Наполи» проиграл «Болонье» в матче Серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» проиграл «Болонье» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Фабрицио Паскуа. Ему ассистировали Алессандро Ло Чичеро и Антонио Санторо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 41-й минуте автором забитого мяча стал Фернандо Льоренте. На 58-й минуте болонский клуб сравнял счёт, отличился Андреас Ольсен. Победу «Болонье» принёс Никола Сансоне, который забил на 80-й минуте с передачи Блерима Джемаили.

«Болонья», набрав 16 очков, поднялась на 12-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Наполи» (20) — на 7-м месте.

В следующем туре «Наполи» на выезде сыграет с «Удинезе». Матч состоится 7 декабря.