Лепёхин: если Дзюба хотел ответить хейтерам, то он сделал это

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Матч понравился в силу того, что до конца игры не было известно, чем всё закончится. Это самое положительное, что в этой игре было, за исключением того, что «Зенит» сегодня победил. В первом тайме не было сомнений в итоговой победе питерцев. Во втором тайме игра изменилась, появились предпосылки к тому, что «Зенит» может не удержать этот счёт.

«Спартак» не создал сверхсложных проблем. Они всё время играли в позиционную атаку, в которой сложно забить, учитывая тот факт, что у питерцев два сильных центральных защитника. Это далеко не первая удачная игра Ивановича и Ракицкого. Мы, возможно, недооцениваем эту пару в силу возраста, но они очень важны для команды.

Если Дзюба хотел ответить хейтерам, то он сделал это. Стоит отметить его игру сегодня. Внимательно смотрел за ним. Мне было интересно, как он сможет проявить себя именно в этом матче. Сегодня он сыграл удачно. Поучаствовал в забитом мяче, ещё у него были моменты, практически все мячи принял, сохранил, это очень важно для команды. Всё это позволяет футболистам «Зенита» уверенно открываться, бежать в атаку. Очень полезный для «Зенита» футболист. Сегодня во многом благодаря Дзюбе питерцы одержали победу. Сегодня не самая удачная игра, но тем не менее объективная победа, заслуженная», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.