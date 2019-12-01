Семак: после удаления Оздоева «Зенит» всё равно имел шансы забить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Поздравляю команду и болельщиков с важной и тяжёлой победой. В хорошем по качеству первом тайме удалось забить гол. Во втором тайме после удаления Оздоева нам пришлось в основном обороняться, но мы всё равно имели шансы забить.
Почему Кузяев и Жирков не попали в заявку? У Кузяева дискомфорт в мышцах. Сегодня попробовали подготовить, но не получилось. Надеюсь, к следующему матчу он будет готов. У Жиркова остаётся проблема после сборной. Он тоже не смог сыграть.
Шатов вышел неплохо, хотя почти месяц не играл. Исходя из того, что «Спартак» играет в пять защитников, нам нужен был игрок, который умеет принимать мячи в центре поля. Считаю, Олег сыграл хорошо.
Сутормин заслужил на тренировках право выходить на поле. Исходя из ситуации на поле, нам нужен был игрок, который мог надёжно отработать в обороне и убежать в контратаку. Он со своей задачей справился.
Любая команда может создать один-два момента, что почти всегда и происходит. Считаю, мы достаточно надёжно сыграли сегодня. Было два момента в первом тайме, когда защитники не разобрались, и попадание в штангу во втором тайме. У нас тоже были моменты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 1 декабря 2019
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