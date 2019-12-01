Семак: Дзюбу очень мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:1).
«Я прекрасно Артёма знаю. Мы поговорили с ним ещё после его возвращения из сборной. Это человек, которого очень мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес. Сегодня с его участием был забит гол, кроме того, могли забить ещё несколько.
Выкрики спартаковских болельщиков в адрес Дзюбы? Мне кажется, не стоит делить болельщиков. Нецензурные выкрики – вопрос культуры боления. К сожалению, такие вещи у нас происходят. С матом нужно бороться. Неважно, со стороны чьих болельщиков это несётся. Нужно болеть культурно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 1 декабря 2019
-
23:11
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:13
-
22:11
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:09
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:40
-
20:40
-
20:21