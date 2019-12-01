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Семак: Дзюбу очень мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой

Семак: Дзюбу очень мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (3:1).

«Я прекрасно Артёма знаю. Мы поговорили с ним ещё после его возвращения из сборной. Это человек, которого очень мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес. Сегодня с его участием был забит гол, кроме того, могли забить ещё несколько.

Выкрики спартаковских болельщиков в адрес Дзюбы? Мне кажется, не стоит делить болельщиков. Нецензурные выкрики – вопрос культуры боления. К сожалению, такие вещи у нас происходят. С матом нужно бороться. Неважно, со стороны чьих болельщиков это несётся. Нужно болеть культурно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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