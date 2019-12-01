«Почему же народ такой злой...» Генич устал терпеть оскорбления в «Твиттере»

Футбольный комментатор Константин Генич выразил удивление обрушившимися на него оскорблениями в «Твиттере» во время матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Матч просто смотрю, даже не комментирую. А фекалии падают и падают… Почему же народ такой злой… Всё, общение закончилось. Теперь только чистка. Больше ни одного твита на тему футбола. Только реклама. И анонсы», — написал Генич в своём «твиттере».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.