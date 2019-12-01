«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в раздевалке «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба эмоционально отметил победу команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!" — сообщается в «твиттере» «Зенита».

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.

В 19-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Динамо». Матч состоится 6 декабря.