«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в раздевалке «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба эмоционально отметил победу команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).
«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!" — сообщается в «твиттере» «Зенита».
Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».
«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.
В 19-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Динамо». Матч состоится 6 декабря.
«Пусть на табло смотрят». Дзюба отказался комментировать победу над «Спартаком»
- 1 декабря 2019
-
23:11
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:13
-
22:11
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:09
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:53
-
20:40
-
20:40
-
20:21
Партнерский контент