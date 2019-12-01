Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в раздевалке «Зенита»

«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в раздевалке «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба эмоционально отметил победу команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!" — сообщается в «твиттере» «Зенита».

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.

В 19-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с «Динамо». Матч состоится 6 декабря.

«Пусть на табло смотрят». Дзюба отказался комментировать победу над «Спартаком»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019