«Атлетико» — «Барселона»: составы команд на матч 15-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 15-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера, Коке, Корреа, Парти, Фелиш, Мората.
Запасные: Адан, Арьяс, Лоди, Лемар, Льоренте, Витоло, Шапоньич
«Барселона»: тер Штеген, Фирпо, Пике, Лангле, Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур, Суарес, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Юмтити, Ваг, Аленья, Видаль, Фати, Сайоль
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья — Гильермо Конехеро Санчес.
- 1 декабря 2019
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