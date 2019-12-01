«Атлетико» — «Барселона»: составы команд на матч 15-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 15-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона».



«Атлетико»: Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера, Коке, Корреа, Парти, Фелиш, Мората.

Запасные: Адан, Арьяс, Лоди, Лемар, Льоренте, Витоло, Шапоньич

«Барселона»: тер Штеген, Фирпо, Пике, Лангле, Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур, Суарес, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Юмтити, Ваг, Аленья, Видаль, Фати, Сайоль

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья — Гильермо Конехеро Санчес.