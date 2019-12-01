Семак поделился видео из раздевалки «Зенита» после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» поделился видео из раздевалки команды после победы в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«С победой всех… +3… идём дальше!» — написал Семак в комментарии к ролику.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Семака.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».
«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.
- 1 декабря 2019
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