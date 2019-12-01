Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба — о победе над «Спартаком»: выстояли, настоящая команда мужиков

Дзюба — о победе над «Спартаком»: выстояли, настоящая команда мужиков
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Зенита» Артём Дзюба кратко прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Нападающий сине-бело-голубых в своём «инстаграме» опубликовал видео с голом в ворота столичной команды. В комментарии к ролику он написал: «Всех с победой важной! Выстояли, настоящая команда мужиков! Идём дальше!».

Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.

Семак поделился видео из раздевалки «Зенита» после победы над «Спартаком»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019