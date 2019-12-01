Дзюба — о победе над «Спартаком»: выстояли, настоящая команда мужиков

Форвард «Зенита» Артём Дзюба кратко прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0.
Нападающий сине-бело-голубых в своём «инстаграме» опубликовал видео с голом в ворота столичной команды. В комментарии к ролику он написал: «Всех с победой важной! Выстояли, настоящая команда мужиков! Идём дальше!».
Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».
«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.
- 2 декабря 2019
-
00:51
-
00:45
-
00:20
-
00:16
- 1 декабря 2019
-
23:51
-
23:27
-
23:24
-
23:11
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:13
-
22:11
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:56
-
21:52
-
21:49
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:32
-
21:30
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:24
-
21:19
-
21:18
-
21:13
-
21:09