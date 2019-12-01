Дзюба — о победе над «Спартаком»: выстояли, настоящая команда мужиков

Форвард «Зенита» Артём Дзюба кратко прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Нападающий сине-бело-голубых в своём «инстаграме» опубликовал видео с голом в ворота столичной команды. В комментарии к ролику он написал: «Всех с победой важной! Выстояли, настоящая команда мужиков! Идём дальше!».

Единственный гол в матче был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.