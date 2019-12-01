Юнгберг: соперники теряют очки, думаю, что «Арсенал» может вернуться в топ-4
Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити» (2:2).
«Соперники теряют очки, мы теряем очки, на данный момент у нас сумасшедшая лига. Я думаю, что „Арсенал“ может вернуться в топ-4.
Не знаю, видели ли вы это, но при счёте 0:1 игроки «Арсенала» не качали головой, они были предельно собраны, как бы говоря: «Давайте, парни, мы сможем». Это доказывает, что они верят в свои силы.
Я очень горжусь игроками, они дважды сравнивали счёт, особенно учитывая, что «Норвич Сити» забил перед самым перерывом. В таких случаях моральное состояние команды ухудшается, но игроки сумели с этим справиться", — приводит слова Юнгберга Goal.
Юный хавбек «Норвича» странным танцем отметил гол в ворота «Арсенала»
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