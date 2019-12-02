Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин

Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин
Футбол / Сборная России 0

Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

«Мне очень нравится Александр Головин. Это креативный хавбек, с отличным ударом и видением поля. Если он избежит серьёзных травм, то сделает хорошую карьеру в Европе», — приводят слова Гарсии «Известия».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола € 30 млн. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах на клубном уровне. На счету россиянина 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.

В составе сборной России Головин сыграл 33 матча и забил 5 мячей.

Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019