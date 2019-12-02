Экс-хавбек «Ливерпуля» Л. Гарсия: очень нравится Головин
Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.
«Мне очень нравится Александр Головин. Это креативный хавбек, с отличным ударом и видением поля. Если он избежит серьёзных травм, то сделает хорошую карьеру в Европе», — приводят слова Гарсии «Известия».
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила рекордные для российского футбола € 30 млн. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах на клубном уровне. На счету россиянина 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.
В составе сборной России Головин сыграл 33 матча и забил 5 мячей.
Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков
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