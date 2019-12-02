Сульшер: «МЮ» нужно одержать 3-4 победы подряд, и всё будет хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:2.
«Когда пропускаешь ранний гол на «Олд Траффорд», ты всегда имеешь в распоряжении достаточно времени, чтобы отыграться, но в этот раз у команды это получалось не очень. «МЮ» повезло отыграть один мяч в концовке первого тайма.
Второй тайм был получше, мы прессинговали соперника и создавали моменты. У команды были хорошие шансы, чтобы одержать победу. Но в целом, думаю, «МЮ» победу не заслужил — особенно после первого тайма.
У нас молодая команда, но я не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Мне кажется, нам нужно одержать 3-4 победы подряд, и всё будет хорошо», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав 18 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 15-м месте.
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