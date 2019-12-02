Вице-президент клуба фанатов «Мальме» обвинил Ибрагимовича в предательстве

Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур объяснил реакцию болельщиков клуба на то, что шведский форвард Златан Ибрагимович стал совладельцем другого футбольного клуба из Стокгольма — «Хаммарбю». Ранее сообщалось, что поклонники «Мальме» осквернили статую Златана у стадиона клуба, надев на неё сиденье для унитаза и обмотав голову мешком для мусора. Болельщики также подожгли скульптуру.

«Златан сжёг мосты с «Мальме» ядерной бомбой. Сейчас он радиоактивен. Болельщики восприняли это очень близко к сердцу. Он сказал, что фанаты в Мальме всегда будут любить его и что они поймут. Это просто показывает, насколько он оторван от реальности. Но это Златан, он может делать всё, что захочет. Он годами флиртовал с нами, предлагая вернуться и сыграть за «Мальме». Это похоже на любовь в старшей школе, к которой ты всегда мечтал вернуться, только чтобы узнать, что она изменила тебе и имеет детей с кем-то ещё. Это предательство», — приводит слова Хоссейнпура Goal.com.

Златан является воспитанником «Мальме». За основную команду небесно-голубых 38-летний нападающий выступал с 1999 по 2001 год.

Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича