Месси впервые забил на «Ванда Метрополитано» в Ла Лиге

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал капитан каталонцев Лионель Месси. Аргентинский форвард впервые смог забить на стадионе «Ванда Метрополитано» в чемпионате Испании, сообщается в официальном «твиттере» Ла Лиги.

Для «Барселоны» эта победа стала первой над «Атлетико» на «Ванда Метрополитано». Обе предыдущие встречи между командами на новом стадионе «матрасников» завершились вничью со счётом 1:1.

«Барселона» вернулась на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе подопечных Эрнесто Вальверде 31 очко в 14 матчах. «Атлетико» занимает 6-е место, набрав на 6 очков меньше и сыграв на матч больше.