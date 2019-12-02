Экс-игрок сборной Испании Гарсия: хочу встречи с Россией в плей-офф Евро-2020

Бывший полузащитник национальной команды Испании Луис Гарсия хотел бы встретиться со сборной России в плей-офф чемпионата Европы — 2020. Напомним, сборная Испании проиграла России в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Было бы здорово встретиться с Россией в плей-офф и взять реванш. У вас сильная, очень дисциплинированная, тренерская команда. С вами будет непросто, но думаю, мы вынесли урок из прошлого поражения», — приводит слова Гарсии «Известия».

Напомним, в квалификации чемпионата Европы национальная команда России финишировала на втором месте в группе I и вышла в финальную стадию турнира. В 10 матчах подопечные Станислава Черчесова одержали 8 побед и потерпели 2 поражения.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020 станут Бельгия, Дания и Финляндия. Матчи группы будут сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене.