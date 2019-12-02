Сарри – о ничьей с «Сассуоло»: вина Буффона во втором пропущенном голе очевидна

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Сассуоло» в 14-м туре чемпионата Италии. Встреча состоялась в Турине стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 2:2.

«Мы допускали ошибки в движении. Роналду? Он восстановился. Следующей целью будет вернуть блестящие результаты. Вина Буффона во втором пропущенном мяче очевидна, но ошибалась вся команда», — приводит слова специалиста Tuttosport.

«Ювентус» набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (14) — на 12-м месте. Возглавляет турнирную таблицу миланский «Интер», который набрал 37 очков после 14 игр. На третьем месте находится «Лацио» (30).

В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» встретится с «Лацио».

Расписание матчей Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».