Ван Дейк: у «Золотого мяча» будет победитель, но не будет проигравших

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от церемонии награждения «Золотого мяча» в этом сезоне.

«Я очень горд собой, что в целом попал в тройку номинантов на «Золотой мяч», я заслужил это своей игрой за клуб и сборную в минувшем сезоне. Не так много игроков могут похвастать таким достижением. У этой награды есть победитель, но нет проигравших. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

Сегодня, 2 декабря, в Париже будет объявлено имя обладателя «Золотого мяча» 2019 года. На награду лучшему футболисту мира по версии французского издания France Football претендуют Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).