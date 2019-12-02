«Тоттенхэм» показал видео совместного обеда игроков команды с болбоем

«Тоттенхэм Хотспур» подготовил видео совместного обеда игроков лондонской команды с болбоем Каллумом Хайнсом перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2).
На пресс-конференции перед игрой с «Борнмутом» Жозе Моуринью сказал, что пригласил болбоя на обед с командой. И действительно Хайнс пообедал с игроками «Тоттенхэма», сидел рядом с полузащитником Джованни Ло Сельсо и смог пообщаться с игроками «шпор» Гарри Кейном и Сон Хын Мином.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тоттенхэма».
Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Олимпиакос» (4:2). Вторую голевую атаку «Тоттенхэма» начал болбой, который после аута быстро среагировал и вернул мяч игроку «шпор», который сделал вбрасывание на Лукаса Моуру. Игрок ворвался в штрафную площадь и отдал пас на Гарри Кейна, который отправил мяч в сетку ворот соперника.
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