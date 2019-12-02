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Коутиньо выразил желание остаться в «Баварии»

Коутиньо выразил желание остаться в «Баварии»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Баварию», выразил желание остаться в мюнхенском клубе.

«Я очень комфортно чувствую себя здесь. Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своём пребывании здесь. Если всё сложится хорошо, я бы хотел остаться в «Баварии», — приводит слова Коутиньо Marca.

Коутиньо перешёл в «Баварию» минувшим летом. По условиям арендного договора мюнхенцы могут выкупить бразильца у «Барселоны» за € 120 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и 3 результативные передачи. «Бавария» после 13 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.

«Барселона» ожидает, что «Бавария» выкупит контракт Коутиньо за € 120 млн
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