Коутиньо выразил желание остаться в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Баварию», выразил желание остаться в мюнхенском клубе.
«Я очень комфортно чувствую себя здесь. Планирую остаться здесь как минимум на год и сконцентрирован на своём пребывании здесь. Если всё сложится хорошо, я бы хотел остаться в «Баварии», — приводит слова Коутиньо Marca.
Коутиньо перешёл в «Баварию» минувшим летом. По условиям арендного договора мюнхенцы могут выкупить бразильца у «Барселоны» за € 120 млн.
В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 12 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и 3 результативные передачи. «Бавария» после 13 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.
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