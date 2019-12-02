Роджерс прокомментировал слухи о возможном назначении в «Арсенал»
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Арсенала».
«Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой в «Лестере», и полностью сконцентрирован на работе в клубе. Этот проект очень интересен для меня, и я хочу только развиваться.
Посмотрим, где будет клуб за 10 туров до конца, тогда мы сможем правильно оценить, как закончим сезон в чемпионате Англии. Что касается моих отступных в клубе, это всё гипотетически и зависит от ситуации. Скорее всего, такой пункт есть у большинства тренеров», — приводит слова Роджерса Daily Mail со ссылкой на ВВС.
«Лестер» занимает второе место в чемпионате Англии в этом сезоне. Подопечные Брендана Роджерса набрали 32 очка в 14 турах.
Роджерс был первым выбором «Тоттенхэма», прежде чем клуб обратилcя к Моуринью
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