ЦСКА — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 2 декабря в 19:30

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его ассистентами будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Павел Шадыханов (Москва).
После 17 туров ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уступает лишь «Зениту» (42) и «Локомотиву» (34). «Арсенал» (19) располагается на 11-й строчке.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
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