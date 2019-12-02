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ЦСКА — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

ЦСКА — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА примет тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Арсенал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. Его ассистентами будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери – Павел Шадыханов (Москва).

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