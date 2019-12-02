Баринов, Гильерме и Ан. Миранчук готовы сыграть с тульским «Арсеналом»

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо дал комментарий по поводу травмированных игроков московской команды.



«У Баринова, Гильерме и Антона Миранчука были микротравмы. Сегодня они уже должны тренироваться в общей группе и мы сможем на них рассчитывать в ближайшем матче с «Арсеналом», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Кирилл Брейдо назначен директором по связям с общественностью «Локомотива» в июне 2019 года. Он занимал должности специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ». Также Брейдо известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером «РФС ТВ».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка в 18 матчах.