Баринов, Гильерме и Ан. Миранчук готовы сыграть с тульским «Арсеналом»

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо дал комментарий по поводу травмированных игроков московской команды.
«У Баринова, Гильерме и Антона Миранчука были микротравмы. Сегодня они уже должны тренироваться в общей группе и мы сможем на них рассчитывать в ближайшем матче с «Арсеналом», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Кирилл Брейдо назначен директором по связям с общественностью «Локомотива» в июне 2019 года. Он занимал должности специалиста пресс-службы, а также корреспондента и руководителя клубного телевидения «Локо-ТВ». Также Брейдо известен по работе спортивным комментатором телеканала Eurosport и продюсером «РФС ТВ».
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка в 18 матчах.
- 2 декабря 2019
-
11:26
-
11:26
-
11:15
-
10:28
-
10:25
-
10:15
-
09:39
-
09:37
-
09:30
-
09:19
-
09:16
-
09:00
-
08:28
-
07:22
-
06:57
-
05:40
-
05:20
-
05:00
-
04:47
-
03:59
-
01:42
-
01:14
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:20
-
00:16
- 1 декабря 2019
-
23:51
-
23:27
-
23:24
-
23:11
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:30