Кто в 2019 году более всех заслуживает «Золотого мяча»?

Сегодня, 2 декабря, в Париже состоится торжественная церемония, в ходе которой будет объявлен обладатель «Золотого мяча» по итогам 2019 года. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто больше всех заслуживает самой престижной индивидуальной награды в футболе в этом году?



Среди предложенных вариантов: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в опросе можно на сайте EX.CO.



Напомним, в прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.