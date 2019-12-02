Кто в 2019 году более всех заслуживает «Золотого мяча»?
Сегодня, 2 декабря, в Париже состоится торжественная церемония, в ходе которой будет объявлен обладатель «Золотого мяча» по итогам 2019 года. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто больше всех заслуживает самой престижной индивидуальной награды в футболе в этом году?
Среди предложенных вариантов: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Мохамед Салах («Ливерпуль»). Также присутствует вариант «кто-то другой».
Принять участие в опросе можно на сайте EX.CO.
Напомним, в прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
Ван Дейк: у «Золотого мяча» будет победитель, но не будет проигравших
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