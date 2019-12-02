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Делегация «Динамо» посетит церемонию вручения приза имени Льва Яшина

Делегация «Динамо» посетит церемонию вручения приза имени Льва Яшина
Футбол / РПЛ 0

Делегация московского «Динамо» примет участие в церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится сегодня в Париже. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Организаторы в этом году впервые учредили и вручат лучшему вратарю года приз имени Льва Яшина. Церемонию посетят внук легендарного вратаря Василий Фролов, голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин, начальник команды Александр Удальцов, а также заместитель генерального директора и член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

На эту награду номинированы 10 вратарей: поляк Войцех Щенсны («Ювентус»), камерунец Андре Онана («Аякс»), немцы Мануэль Нойер («Бавария») и Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), словенцы Ян Облак («Атлетико») и Самир Ханданович («Интер»), испанец Кепа Аррисабалага («Челси»), француз Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур») и бразильцы Эдерсон Мораес («Манчестер Сити») и Алисон Бекер («Ливерпуль»).

Кто в 2019 году более всех заслуживает «Золотого мяча»?
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