Шунин: Алисон — главный претендент на приз Яшина, но я бы болел за тер Штегена

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о премии Льва Яшина и рассказал, за кого будет болеть в номинации на «Золотой мяч».

«Главный претендент на премию имени Льва Яшина – Алисон из «Ливерпуля». Он провёл очень хороший сезон, здорово выступал и в Лиге чемпионов, и в английской Премьер-лиге. Тер Штеген из «Барселоны» — второй кандидат. Лично я болел бы именно за него: мне очень нравится игра Марка-Андре за «Барселону», он много выручает команду, правда, не играет сейчас за сборную. Мануэль Нойер – тоже один из претендентов, но сейчас его «Бавария» выступает не слишком удачно.



За кого буду болеть на вручении главного «Золотого мяча»? Пока есть Месси, сложно представить другого обладателя «Золотого мяча». Для меня это лучший игрок на сегодняшний день и вообще за последнее десятилетие. Суперталантливый футболист, который из года в год держит высокий уровень. Криштиану Роналду тоже топ, конечно, но переход из «Реала» в «Ювентус» в прошлом сезоне повлиял на его игру»,– сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.