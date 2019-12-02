Лэмпард может поставить Пулишича в центр нападения

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассматривает полузащитника команды Кристиана Пулишича в качестве кандидата на роль центрального нападающего.

«Давайте посмотрим, как будут обстоять дела в дальнейшем. У Пулишича есть способность совершать рывки за спину защитникам и быть резким в центральных зонах, что естественным образом приносит ему больше голов, но я не собираюсь говорить прямо сейчас и принимать решение переводить его в линию нападения. Со временем это будет видно», — приводит слова Лэмпарда Goal.

В этом сезоне английской Премьер-лиги американский полузащитник принял участие в 11 матчах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи. В последних 8 матчах во всех соревнованиях Кристиан Пулишич забил 6 голов.