Лэмпард может поставить Пулишича в центр нападения
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассматривает полузащитника команды Кристиана Пулишича в качестве кандидата на роль центрального нападающего.
«Давайте посмотрим, как будут обстоять дела в дальнейшем. У Пулишича есть способность совершать рывки за спину защитникам и быть резким в центральных зонах, что естественным образом приносит ему больше голов, но я не собираюсь говорить прямо сейчас и принимать решение переводить его в линию нападения. Со временем это будет видно», — приводит слова Лэмпарда Goal.
В этом сезоне английской Премьер-лиги американский полузащитник принял участие в 11 матчах, забив 5 голов и отдав 2 результативные передачи. В последних 8 матчах во всех соревнованиях Кристиан Пулишич забил 6 голов.
В проигранном матче с «Вест Хэмом» игроки «Челси» не совершили ни одного фола
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