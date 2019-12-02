Марку Силва не знает, останется ли тренером «Эвертона» на матч с «Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва не уверен, останется ли он на своём посту к дерби с «Ливерпулем» в рамках английской Премьер-лиги, которое состоится в ближайшую среду.



«Как я уже говорил много-много раз, я не тот, кто может вам сказать об этом. Я знаю, что должен делать, у меня есть своя зона ответственности. Мы будем тренироваться и готовиться к следующему матчу.

Я не сомневаюсь в том, что игроки поддерживают меня. Никто не скажет, что у них нет настроя, они показали свою реакцию. Результат матча очень суров, мы явно заслуживали большего, и в первые 65 минут мы были лучшей командой на поле.

Нам нужно успокоиться. Будет очень тяжёлый матч, но в дерби может произойти всё что угодно», — приводит слова Силвы Mirror.

«Эвертон» располагается на 17-м месте в чемпионате Англии в этом сезоне, набрав 14 очков в 14 турах.