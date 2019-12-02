Ло Чельсо может покинуть «Тоттенхэм». Он пришёл в клуб в августе

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо недоволен своим положением в команде, сообщает Marca.
23-летний футболист хочет получать больше игрового времени и готов покинуть лондонский клуб ради практики. У аргентинца также сложились не лучшие отношения с новым главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
Права на Ло Чельсо принадлежат «Бетису», который минувшим летом отдал его «Тоттенхэму» в аренду за € 16 млн с правом последующего выкупа. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги (1 – в основе), не отметившись результативными действиями.
Ло Чельсо перебрался из Аргентины в Европу в 2016 году, став игроком «Пари Сен-Жермен», и поначалу продолжал выступать на правах аренды на родине. Летом 2018 года «Бетис» арендовал полузащитника, а в апреле этого года выкупил его у парижан.
- 2 декабря 2019
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