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«Милан» представил юбилейную форму, посвящённую 120-летию клуба.

«Милан» представил юбилейную форму, посвящённую 120-летию клуба.
Футбол / Италия 0

«Милан» представил новую юбилейную форму, которая посвящена 120-летию клуба.

Puma опубликовала в своём инстаграм-аккаунте фото полузащитника команды Сусо, одетого в полосатую форму, где логотип, эмблема «Милана» и спонсор выполнены в золотом цвете. Под эмблемой клуба стоит цифра 120, обозначающая количество лет существования россонери.

Также на обратной стороне футболки напечатана цитата основателя клуба Герберта Килпина: «Мы будем командой дьяволов. Наши цвета будут красными, как огонь, и черными, как страх, который мы вызовем в наших противниках».

«Милан» выступит в этой форме в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло». Встреча пройдёт 15 декабря на стадионе «Сан Сиро». Миланский клуб занимает 11-е место в Серии А, набрав 17 очков в 14 турах.

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