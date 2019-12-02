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Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»

Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко близок к восстановлению от травмы, которую он получил в октябре. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Игрок сборной Украины вернулся к тренировкам в общей группе на следующий день после матча 14-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (2:2). Зинченко перенёс операцию на колене, с которым у него возникли проблемы два месяца назад. 22-летний игрок восстановился и готов принять участие в ближайших матчах клуба из Манчестера.

Украинский защитник выбыл из строя «Манчестер Сити» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:1). Изначально сообщалось, что Александр заболел, однако позднее клуб сообщил о повреждении колена.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги.

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