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Заводящего с трибуны «Спартака» задержали за организацию зарядов про Дзюбу

Заводящего с трибуны «Спартака» задержали за орган
Заводящего с трибуны «Спартака» задержали за организацию зарядов про Дзюбу
Футбол / РПЛ 0

Валерий Бевз, исполнявший роль заводящего на секторе с фанатами московского «Спартака» на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», был задержан после окончания встречи, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, за организацию матерных выкриков в адрес сине-бело-голубых и конкретно нападающего Артёма Дзюбы фанат получил административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. «Зенит», набрав в 18 матчах 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на восьмом месте.

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