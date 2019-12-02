Лебедев: наказывать арестом за фразу «Дзюба кривоногий» — полный бред

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев поделился мнением о задержании фанатов «Спартака» из-за оскорблений в сторону нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Проблема оскорблений в нашем футболе есть. Это касается не только высказываний со стороны футболистов, но и поведения болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что вчерашняя реакция Дзюбы была эмоциональной, это был ответ на те оскорбления, которые сыпались в его адрес на последнем матче сборной и игре молодёжных составов «Зенита» и «Спартака». Под эмоциями человек не всегда контролирует свои слова.

Проблема стоит более широко, чем высказывание одного футболиста. Например, полиция Санкт-Петербурга задержала много болельщиков «Спартака» за фразы: «Дзюба кривоногий». Это нонсенс, такого в истории российского футбола не было никогда. Если мы сейчас создадим прецедент о задержании болельщиков за выкрики на стадионе в адрес футболистов или судей, то тогда вообще перед каждым матчем можно арестовывать всех, кто пришёл на футбол. Не проходит ни одного матча без подобных ситуаций. РФС может с этим бороться. Возможно, это прозвучит странно, но в этом есть определённая изюминка поведения фанатов. Наказывать арестом за фразу «Дзюба кривоногий» — полный бред. Естественно, Дзюба на эту фразу ответил своими выражениями.



Комитет по этике должен рассмотреть данное высказывание Дзюбы в адрес группы болельщиков, но для этого нужно получить соответствующее обращение. А обращение вряд ли кто-то напишет. Если бы футболист «Тамбова» сказал подобное в адрес «Зенита», обращение уже лежало бы на столе. Видимо, не все в нашей стране равны перед законом», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.