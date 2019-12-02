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Мхитарян удивил «Рому» знанием итальянского языка. Он в команде три месяца

Мхитарян удивил «Рому» знанием итальянского языка. Он в команде три месяца
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян удивил свой клуб знанием итальянского языка после матча 14-го тура Серии А с «Вероной» (3:1), в котором ему удалось отметиться голом.

После финального свистка армянский футболист отправился на интервью пресс-службе «волков», где стал отвечать на вопросы, демонстрируя хороший уровень языка. Клуб опубликовал видео с Мхитаряном в «Твиттере» и сопроводил его подписью «Генрих, ты уже говоришь на итальянском?».

Мхитарян перешёл в «Рому» из «Арсенала» на правах аренды в начале сентября этого года. Ранее он также выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 5 матчах чемпионата Италии, в которых записал на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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