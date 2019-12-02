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«Краснодар» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 декабря в 19:30

«Краснодар» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 2 декабря в 19:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» примет «Тамбов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Дмитрий Сафьян (Москва) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).

После 17 туров «Краснодар», набрав 33 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» (42) и «Локомотиву» (34) и ЦСКА (33). «Тамбов» (17) располагается на 15-й строчке.

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