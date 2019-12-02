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Влашич — лучший игрок ЦСКА в ноябре

Влашич — лучший игрок ЦСКА в ноябре
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич был признан лучшим игроком клуба в ноябре по версии болельщиков. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

По итогам голосования среди поклонников «армейцев», которое проходило на официальном сайте клуба, Влашич набрал 38% голосов. Второе место занял Игорь Акинфеев (28%), третье — Марио Фернандес, набравший 8%. Полузащитник сборной Хорватии принял участие в пяти матчах ЦСКА в ноябре и забил два гола — в ворота «Зенита» и «Крыльев Советов».

ЦСКА, имея в активе 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Сегодня, 2 декабря, ЦСКА на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена».

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