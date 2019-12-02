Гендиректор «Зенита»: победа даёт Дзюбе право ответить фанатам в такой форме

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о поведении болельщиков на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).



«Большую часть матча болельщики обеих команд вели себя по-футбольному, поддерживая свои команды. Когда начался мат со стороны болельщиков «Спартака», фанатский сектор «Зенита» не удержался, нашёл, что ответить. Но это не тот путь, по которому наше движение болельщиков будет развиваться. Можно болеть ярко, но без использования ненормативной лексики.



Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство. Артём – капитан сборной, один из лучших футболистов нашей страны. Победа в напряжённом матче даёт ему право ответить этой группе болельщиков в такой форме. Но лучший ответ Дзюбы – его игра. Хотя гол записали на Кутепова, думаю, по-футбольному, это гол Артёма.



Вчера на стадионе сработала аппаратура: есть вредители, которые мешают атмосфере на стадионе. Когда кричалки вышли за рамки, мы показали, что кричать они могут, но этого всё равно никто не услышит», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Это сектантам, которые фашисты». Дзюба жёстко ответил «Спартаку» Сделал единственный гол «Зенита» и выдал тираду в микст-зоне уровня «тренеришки».