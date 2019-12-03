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Головин объяснил три своих удаления за 2019 год

Головин объяснил три своих удаления за 2019 год
Головин объяснил три своих удаления за 2019 год
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался об обилии карточек в последние месяцы. В 2019 году 23-летний футболист был трижды удалён с поля в матчах за национальную команду и клуб.

«Я думаю, что это стечение обстоятельств. В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на жёлтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался. Ошибки нужно признавать и больше не повторять», — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Головиным читайте на «Чемпионате».

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