Гершкович: Тедеско нужно поработать над собой, чтобы контролировать эмоции

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал информацию о том, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско ворвался в судейскую комнату после матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Не припомню за последнее время, чтобы российские тренеры врывались в служебные помещения и пытались с кем-то разобраться. Был когда-то в нашем чемпионате румынский специалист Петреску, который отличался эксцентричным поведением. Вот его Тедеско в некотором смысле напоминает – тоже ведёт себя слишком импульсивно.
Наверное, главному тренеру «Спартака» стоит немного поработать над собой, чтобы научиться держать эмоции под контролем. Сейчас он тратит значительные заряды энергии не только на работу с командой, но и на сольные выступления на бровке. И даже, как выясняется, далеко за пределами технической зоны.
Не сказать, что «Спартак» при Тедеско выглядит блестяще. У команды немало игровых и кадровых проблем, она идёт в середине таблицы и всё дальше отстаёт от лидирующей группы. Думаю, на этих печальных обстоятельствах и должен главным образом концентрироваться главный тренер», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 2 декабря 2019
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