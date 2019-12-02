Суд арестовал троих фанатов «Спартака» на 15 суток

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности троих болельщиков «Спартака» за нецензурную брань у отеля на Кирочной улице в преддверии матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0), сообщает «Фонтанка».

Напомним, днём 1 декабря группа фанатов нецензурно выражалась в общественном месте. На замечания никто из них не реагировал.

По информации источника, суд признал фанатов виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». Сами болельщики вины не признали и на заседании утверждали, что были задержаны без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста, включив в срок время административного задержания. Ещё 19 болельщиков были оштрафованы на 500 рублей.