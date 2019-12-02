Сон Хын Мин — лучший игрок Азии, выступающий за пределами континента

Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком года в Азии, который выступает за пределами континента. Об этом сообщается на официальном сайте азиатской конфедерации футбола.

Форвард получил этот приз в третий раз в карьере. Ранее Сон Хын Мин становился лауреатом награды в 2015 и 2017 годах.

Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» в 2015 году из леверкузенского «Байера». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 матчах английского национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.