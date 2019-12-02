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«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Вилена, Ари, Сулейманов, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Уткин, Черников, Олссон, Намли, Игнатьев.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Сугробов, Кулик, Клёнкин, Чуперка, Хосонов, Чернышов, Бенито, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

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