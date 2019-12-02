Дзагоев сыграет в основе ЦСКА впервые более чем за год
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев включён в стартовый состав команды на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Хавбек сыграет в основе впервые более чем за год.
В последний раз до этого Дзагоев выходил в стартовом составе «армейцев» 7 октября 2018 года. Тогда он отыграл 90 минут в матче чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).
29-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он трижды становился чемпионом России, а также по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
ЦСКА — «Арсенал»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ
- 2 декабря 2019
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